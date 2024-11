FOCOLARI: "Juric sta facendo disastri catastrofici" - TORRI: "Ma il mio capo d'accusa è la società"

Dopo il 3-2 subito per mano del Verona e i soli 13 punti in classifica dopo 11 giornate di campionato, lungo le frequenze radiofoniche si analizza il momento della Roma. Furio Focolari parla di Ivan Juric: "È inadatto ad allenare una squadra come la Roma, i disastri che sta facendo sono catastrofici". Per Franco Melli, invece, "non è Juric che ha peggiorato questi giocatori, è sbagliata la valutazione iniziale. È una squadra mediocre".

Conclude, infine, Piero Torri chiamando in causa la società: "La mancanza della proprietà è devastante per oggi e per il domani, ci porteremo dietro per anni le macerie di questa stagione".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La squadra non ha la percezione di che stagione è questa. Giocano come se fossero secondi in classifica, non capiscono il momento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è una squadra normale, non al livello delle prime. Quindi è possibile che si perdano anche queste partite (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ciò che è mancato alla Roma è stato il carattere di squadra. I giocatori vanno a giocare come se non sapessero cosa fare perché non c'è una società che dà sicurezze (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non è Juric che ha peggiorato questi giocatori, è sbagliata la valutazione iniziale. È una squadra mediocre (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.2, Radio Radio Lo Sport)

La priorità non è mandare via Juric, ma prendere uno meglio di Juric. Ha senso mandarlo via se prendi uno migliore. Ma mi chiedo: ai Friedkin interessa la Roma? (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.2, Radio Radio Lo Sport)

Un imprenditore bravo come Friedkin non può lasciare un asset allo sbaraglio. Perché dobbiamo pensare che cambiando allenatore ne prendi uno peggio di Juric? È inadatto ad allenare una squadra come la Roma, i disastri che sta facendo sono catastrofici (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.2, Radio Radio Lo Sport)

La cosa che mi inquieta di più è l'assenza di percezione del pericolo, del problema, di ciò a cui la Roma potrebbe andare incontro (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'allenatore della Roma non si sta rivelando tale, ma il mio capo d'accusa è la società. La mancanza della proprietà è devastante per oggi e per il domani, ci porteremo dietro per anni le macerie di questa stagione. Non so come, chi e quando ma spero che prima ancora dell'allenatore venga cambiata la società (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)