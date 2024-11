FERRAJOLO: "Dobbiamo chiedere scusa a Ranieri" - FELICI: "La Roma ha dato segnali di vita"

Il day after di Tottenham-Roma offre tanti spunti di discussione all'etere romano. I giallorossi allenati da mister Claudio Ranieri hanno raggiunto il pareggio all'ultimo respiro grazie al gol di Hummels e proprio della prestazione di Koné e compagni si parla. "La squadra è andata sotto ma ha reagito, ha dato segnali di vita", il pensiero di Antonio Felici. Il commento di Luigi Ferrajolo: "Ieri ho visto una Roma di Testaccio. Dobbiamo chiedere scusa a Ranieri ma aspettiamo la partita con l'Atalanta".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

In 90 minuti hai fatto più occasioni da gol che in tutto il campionato, ma ne hai concesse anche tante. E' stata una partita inaspettata, la squadra ha dato tutto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma mi è piaciuta molto, gran bella prestazione: ha saputo reagire. Dybala ancora non sta bene. Hummels? Ha giocato 70 minuti penosi: macchinoso, ha sbagliato quasi tutto poi, verso la fine, si è ripreso (ANGELO DI LIVIO, Retesport, 104.2)

E' stata la più bella partita stagionale, i giocatori si sono impegnati e hanno dato tutto quello che avevano. Qualche sbavatura dovuta a un assetto diverso c'è stata ma è stata comunque un'ottima Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sul lato emotivo, c’è stata una grande capacità di reazione della Roma, a tutte le difficoltà all’interno della partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Lo SPort)

Ieri ho visto una Roma di Testaccio. Dobbiamo chiedere scusa a Ranieri ma aspettiamo la partita con l'Atalanta (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Lo SPort)

Ieri, dopo tanto tempo, sono tornato a vedere la partita emozionandomi, maledicendo la sfiga. La squadra è andata sotto ma ha reagito, ha dato segnali di vita. Anche dal punto di vista tattico, ho visto un baricentro e una pressione più alti, in questo senso Koné non potrà mai più lasciare il campo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)