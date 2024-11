FELICI: "Credo che Ranieri a Napoli darà una chance alla vecchia guardia" - MAINI: "Mi auguro schieri un centrocampo a 3"

Nell'etere romano si parla di quella che sarà la Roma di Ranieri a Napoli. "Ranieri, per l'esperienza e le capacità che ha, è anche giusto che dia un'ulteriore chance alla vecchia guardia. Ci sta che lui in queste partite di alto livello, Napoli, Atalanta e Tottenham, possa dare una chance alla vecchia guardia.", così Antonio Felici. Questo invece il pensiero di Jimmy Maini: "Mi auguro che Ranieri si renda conto che la Roma deve schierare un centrocampo a 3, tutte le volte che ha giocato con una coppia in mezzo è andata in difficoltà. Il 4-3-1-2 potrebbe essere una bella novità"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Dybala subito titolare a Napoli? In un momento come questo la Roma deve correre qualche rischio. Spero che Ranieri possa subito incidere tantissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Prendendo Dybala sapevi che aveva sempre avuto problemi fisici e che andava gestito. Mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista tecnico, pian piano sta perdendo la sua forza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi auguro che Ranieri si renda conto che la Roma deve schierare un centrocampo a 3, tutte le volte che ha giocato con una coppia in mezzo è andata in difficoltà. Il 4-3-1-2 potrebbe essere una bella novità (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dybala ha avuto una gestione dalla società un po' troppo "cruda", si poteva gestire questa clausola in maniera bilaterale. Se dovesse andare via rivedremmo il Dybala che conosciamo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Juric ha fatto tanti errori in questi due mesi ma la sua scelta su Hummels era per proteggere il giocatore, che veniva definito "impresentabile" fisicamente nel privato. In tutti i dati fisici era il peggiore... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri, per l'esperienza e le capacità che ha, è anche giusto che dia un'ulteriore chance alla vecchia guardia. Ci sta che lui in queste partite di alto livello, Napoli, Atalanta e Tottenham, possa dare una chance alla vecchia guardia. Se però non danno risposte o li accantona o fanno fuori anche lui. A Napoli auspico un bello 0-0, quelli di una volta: ci si porta a casa il punto e si comincia a stabilizzare la situazione. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Con il Napoli mi aspetto una difesa a 4, centrocampo a 4 con El Shalarawy, Cristante, Konè e Zalewski, e Pellegrini leggermente più avanzato alle spalle di Dovbyk se dovesse mancare Dybala (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)