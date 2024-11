DOTTO: "Con Juric la Roma si sta allineando alla mediocrità" - VACCARO: "Ieri ha vinto con merito e senza concedere nulla"

La Roma batte il Torino e prova, almeno, a rialzare la testa. La prova dei giallorossi, comunque, non scatena entusiasmi. "Una Roma sufficiente che ha preso tre punti importanti", il commento di Roberto Pruzzo. Per Giancarlo Dotto "la Roma si sta allineando alla mediocrità in maniera preoccupante con Juric, salutando un 1-0 col Torino con un entusiasmo quasi grottesco", mentre Pino Vaccaro vede il bicchiere mezzo pieno: "Ieri la Roma ha giocato da squadra cattiva, vincendo con merito e senza concedere praticamente nulla".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

L'importante erano i tre punti ma la squadra fa fatica. L'aspetto positivo è che ho visto l'impegno nei giocatori che non si era visto in altre partite. Le Fée sta dimostrando di essere un giocatore di calcio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'intuizione di Dybala è stata una mano santa, un altro da lì avrebbe fatto un cross. È stata una Roma sufficiente che ha preso tre punti importanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non metterei la mano sul fuoco che Juric arrivi alla sosta. Ad oggi il tecnico ha guadagnato 72 ore per arrivare a Verona (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Una fase simile a quella attuale dei Friedkin la passò Pallotta negli ultimi due anni, solo che in quella società c'era una struttura dirigenziale a Roma (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma si sta allineando alla mediocrità in maniera preoccupante con Juric, salutando un 1-0 col Torino con un entusiasmo quasi grottesco. Non vedo l'ora di vedere questa squadra al massimo delle sue potenzialità mentre ora è flagellata dalla società da una serie di atti al limite del suicidio (GIANCARLO DOTTO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Abbiamo vinto? Perché ho letto un funerale...Tutti giochisti ora, invece ieri la Roma ha giocato da squadra cattiva, vincendo con merito e senza concedere praticamente nulla. Quello visto ieri è il centrocampo giusto per me (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)