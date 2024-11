DI LIVIO: "La Roma non mi è dispiaciuta" - FOCOLARI: "I leader mi sembrano quelli più in ritardo"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la prestazione della Roma in casa del Napoli. I giallorossi hanno rimediato una sconfitta per 1-0 e sono stati puniti dal classico gol dell'ex di Romelu Lukaku. Mario Mattioli boccia Angelino, colpevole in occasione della rete realizzata dai partenopei: "Fa un errore troppo grave, ha dimostrato la sua immaturità".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ieri si è visto che Hummels non è entrato in condizioni pessime ed è già un passo avanti. Angelino fa un errore troppo grave e ha dimostrato la sua immaturità. Nessuno meritava la vittoria, ma partita indirizzata dall'episodio che ha coinvolto lo spagnolo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Almeno ieri la Roma ha avuto un'idea di squadra, Ranieri ha provato a dare fiducia ai suoi ragazzi. Nel primo tempo hanno sofferto tantissimo, poi cambia sistema e dà ai giallorossi respiro. Il risultato è ovviamente negativo, un punto sarebbe stato importante a livello di fiducia. Speriamo che i calciatori credano in ciò che dice l'allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ho visto alcun miglioramento da parte della Roma, ma non credo allo spettro Serie B (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri c’è stato qualche miglioramento, ho visto una squadra più compatta. Mandare in campo Dybala a 3 minuti dalla fine non ha avuto senso (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri la Roma ha messo due pullman davanti la porta nel primo tempo, così non si va da nessuna parte. I leader, che dovrebbero dare la scossa, mi sembrano quelli più in ritardo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I leader ancora in campo? Se non fai scelte diverse rispetto a prima non puoi aspettarti niente di diverso... (VALERIA BIOTTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Delusissimo dalla Roma, ieri la squadra era moscia e senza anima. Contro l’Atalanta i giallorossi non hanno alcuna possibilità di fare punti (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I falli di Lukaku? Non doveva essere espulso (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La squadra è scarsa e Ranieri è l’ultimo dei colpevoli. Pellegrini? Non è in grado di giocare, per il suo bene lo metterei da parte (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A questa squadra serve carattere e un capitano che la sappia trascinare! 7 minuti di Dybala mi hanno lasciato perplesso (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)

L’accettazione preventiva della sconfitta non è giustificabile: è un concetto che ci stanno trasmettendo i calciatori che scendono in campo con il loro atteggiamento (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

I calciatori della Roma stanno diventando esegeti della sconfitta ma nessuno trova una soluzione. Contro il Napoli si salva solo Manu Koné (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Ranieri non mi ha sorpreso, la Roma è scesa in campo per non perdere: non cambia la propria filosofia di gioco, ovviamente, è un difensivista (LUIGI ESPOSITO, Retesport, 104.2)

La Roma non mi è dispiaciuta. Dovbyk? Ha sbagliato un gol facilissimo (ANGELO DI LIVIO, Retesport, 104.2)

Ranieri ha sbagliato a far giocare Pellegrini: sono 4 mesi che non riesce a toccare un pallone (MAURIZIO COPPOLA, Retesport, 104.2)

Perché Ranieri ha fatto entrare Dybala all'88°? Non ho visto una Roma diversa rispetto alle partite precedenti (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)