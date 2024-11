DI LIVIO: "Dybala è un malato immaginario" - VISNADI: "C’è troppa differenza tra Napoli e Roma"

A due giorni da Napoli-Roma, dalla prima panchina di Ranieri alla sua terza avventura in giallorosso, lungo le frequenze radiofoniche si discute della gara. "C’è troppa differenza tra Napoli e Roma, i partenopei sono nettamente favoriti e vinceranno", dice Gianni Visnadi. Angelo Di Livio, invece, parla di Paulo Dybala: "Ad oggi è un malato immaginario: in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

C’è troppa differenza tra Napoli e Roma, i partenopei sono nettamente favoriti e vinceranno. I frutti del lavoro di Ranieri si vedranno nel giro di qualche tempo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per la Roma il Napoli è l’avversario peggiore. I giallorossi non hanno la necessità di fare risultato contro i partenopei, ma sono chiamati a fornire una prestazione positiva (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Soulé? Al momento ha dimostrato di non avere lo spessore caratteriale per reggere il confronto con i fischi dell’Olimpico, la classifica e lo schieramento tattico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dybala ad oggi è un malato immaginario: in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui. A fine stagione andrà via: il suo ciclo a Roma è finito (ANGELO DI LIVIO, Retesport, 104.2)