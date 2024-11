CASANO: "In campo vedo condannati a morte, non rabbia agonistica" - MANGIANTE: "Dybala è il vero equivoco, non è normale"

La sconfitta contro il Napoli è ormai storia, ma l'argomento non è ancora concluso, nonostante ci sia ormai il Tottenham alle porte. Domani sarà giorno di vigilia e di questo l'etere romano dibatte. Secondo Roberto Pruzzo: "I giallorossi hanno avuto anche delle occasioni per segnare, l'errore di Dovbyk è inspiegabile". Il commento di Checco Oddo Casano: "Non vedo rabbia agonistica, ma solo condannati a morte in campo, ma perché non si può mai sperare nell’exploit?".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Nonostante le difficoltà, la fiducia ci deve essere. Non ho paura della retrocessione della Roma. La partita di Napoli non l'ho vista così drammatica come l'hanno descritta. I giallorossi hanno avuto anche delle occasioni per segnare, l'errore di Dovbyk è inspiegabile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La sconfitta di Napoli è stata più dignitosa di altre, ma sempre sconfitta è, l’ennesima di questi ultimi anni: 61 in A nelle ultime 203 partite. Non vedo rabbia agonistica, ma solo condannati a morte in campo, ma perché non si può mai sperare nell’exploit? (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Dovbyk ha bisogno di avere qualcuno di qualità vicino. Soulé secondo me va valorizzato, deve crescere, deve sentirsi importante (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A Napoli ho visto la Roma che mi aspettavo. Ora Ranieri deve ridare equilibrio alla squadra. Giovedì mi aspetto qualcosa in più, ma il modulo non cambierà, una punta davanti e un fortino dietro. Dybala è il vero equivoco e non è normale questa cosa (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Momento drammatico, ma non mi ricordo una squadra che ad inizio anno parte con certe ambizioni e poi finisce per retrocedere. Ma la Roma deve risolvere un bel po' di problemi, soprattutto dal punto di vista mentale (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Tottenham non è così pericoloso come può sembrare, è una squadra che può vincere col City ma la stessa che la settimana prima cade con l'Ipswich (ANDREA PETTINELLO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri a Napoli ha cambiato tanto, forse troppo nella stessa partita tre moduli. Deve trovare una base chiara da cui partire, mi auguro lo faccia già da giovedì (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

A meno che la Roma non si suicidi, ai playoff di Europa League ci arriva tranquillamente. Poi si giocheranno a febbraio, magari con un'altra situazione. La situazione può solo che migliorare ma bisogna dare una scossa. Dal punto di vista della testa Ranieri sta già facendo un buon lavoro, la partita contro il Napoli settimane fa l'avrebbe persa con tanti gol di scarto (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma di Napoli complessivamente non mi è dispiaciuta. Certo si continuano a vedere errori individuali e di reparto troppo gravi, ma la compattezza e la voglia ci sono state. Il caso Dybala va risolto in un senso o nell’altro (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)