PRUZZO: "Alla Roma mancano 3 rigori" - TORRI: "Ghisolfi non ha lasciato niente con quelle dichiarazioni"

Sosta per le nazionali, le partite della Roma sono lontane diversi giorni, così l'etere romano si concentra sulla questione arbitrale, fra rigori che mancano e le parole di Ghisolfi nel post-partita di Monza. "In questa prima parte di stagione, alla Roma mancano circa 3 rigori", dice Roberto Pruzzo. Piero Torri commenta le parole del dirigente giallorosso: "Non ho nulla contro Ghisolfi ma qualcuno l'ha sentito quello che ha detto nel post partita? Non ha lasciato niente".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

In questa prima parte di stagione, alla Roma mancano circa 3 rigori, questo nuovo calcio ti permette di commentare qualsiasi episodio e quindi hanno il diritto di farlo. Il rigore non fischiato a Dybala contro il Genoa, però, rimane il più clamoroso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ho nulla contro Ghisolfi ma qualcuno l'ha sentito quello che ha detto nel post partita? Non ha lasciato niente, sembrava quasi dovuto... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Quello che sta mancando a Pellegrini è la precisione sotto porta, la percezione che abbiamo di lui è dovuta al fatto che non sia riuscito a segnare. Questa squadra sembra costruita male e davvero difficile da mettere in campo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha un attaccante fortissimo, contro il Monza ha fatto un grandissimo gol e se l'è assolutamente cercato. A me i giallorossi non piacciono, non li vedo tra le prime 5 posizioni (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In questo momento la Roma pare aver distrutto la propria stagione ma paradossalmente ha 2 punti in più rispetto a quella passata quando la sensazione non era questa (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)