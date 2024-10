ORSI: "Quest'anno l'Inter è più giocabile" - CASANO: "Paredes? Comportamento inqualificabile" - CANDELA: "Pellegrini non può essere quello che risolve tutte le partite"

Roma-Inter si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match: "La partita contro l'Inter è difficilissima, ma è anche più giocabile rispetto agli scorsi anni", dice Fernando Orsi. Checco Oddo Casano, invece, condanna il comportamento di Leandro Paredes: "Inqualificabile". Vincent Candela si sofferma su Lorenzo Pellegrini: "Dà sempre il massimo, è un giocatore importante ma non può essere quello che ti risolve tutte le partite".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Io tra Pisilli e Koné sceglierei il primo, sia per il periodo che sta vivendo in cui gli gira tutto bene sia per l'energia che ha questo ragazzo. La partita contro l'Inter è difficilissima, ma è anche più giocabile rispetto agli scorsi anni. È vero che i nerazzurri sono una squadra fortissima e sembra un match già scontato, ma invece non lo è. I giallorossi non stanno giocando bene, ma in casa possono far male e Inzaghi lo sa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma servirebbero proprio 3 punti contro l'Inter. La squadra sembra all'altezza della situazione anche se ovviamente non è favorita. In caso di sconfitta la posizione dell'allenatore e la classifica si complicherebbero. Di mezzo c'è anche un pareggio che non è da sottovalutare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha cambiato allenatore, sta giocando malissimo ma è una squadra che ha dei margini clamorosi di miglioramento. Contro l'Inter ha una possibilità concreta nonostante i nerazzurri siano la squadra più forte della Serie A. La percezione che si ha dall'esterno è che nella Lazio sia tutto perfetto e che nella Roma sia tutto un gran casino ma non è assolutamente così: attualmente la differenza la sta facendo un gol preso all'ultimo minuto (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mi aspetto qualche sorpresa da Juric in vista di domenica. Paredes? Inqualificabile il suo comportamento, ma è frutto della totale assenza di dirigenti presenti e in grado di porre freno a certe dinamiche... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Dybala titolare domenica? Io non lo rischierei e punterei sulla coppia Pellegrini-Baldanzi dietro a Dovbyk (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Mi auguro che Le Fée, vista l'enorme stima di Juric nei suoi confronti, diventi presto il titolare in mezzo al campo al posto di Cristante (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Sarà un Roma-Inter speciale, in caso di vittoria potrebbero cambiare un po' di cose dal punto mentale per i giallorossi. L'esonero di De Rossi? Il motivo è la fragilità della società. Ognuno può fare le sue scelte ma con De Rossi hanno sbagliato il momento, il modo e anche a chi lo hanno fatto. Pellegrini? Dà sempre il massimo, è un giocatore importante ma non può essere quello che ti risolve tutte le partite (VINCENT CANDELA, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

L'infiammazione al ginocchio di Dovbyk va gestita con attenzione, ieri ha fatto solo terapia. È l'unico insostituibile della Roma. Dybala non può fare il falso 9 contro l'Inter. Sulla carta è una partita persa, qualcosa devi inventarti. Mi dicono che nel chiuso dello spogliatoio, durante le sedute video, Juric si sia fatto sentire parecchio... (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)