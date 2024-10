MORONI: "La protesta rischia di incidere negativamente sul rendimento della squadra" - TORRI: "La Roma ha bisogno dei suoi tifosi" - ORSI: "L'Inter? Quest'anno è più giocabile"

Roma-Inter si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match: "Quest'anno i nerazzurri sono più giocabili. Una Roma concentrata e unita può anche vincere", dice Fernando Orsi. Tiziano Moroni, invece, si sofferma sulla protesta dei tifosi della Curva Sud, i quali resteranno fuori dallo Stadio Olimpico per i primi 15 minuti della partita: "C'è il rischio che incida negativamente sul rendimento della squadra". Anche Piero Torri si unisce all'analisi: "L'unico aspetto che non condivido è stare 15 minuti fuori perché la Roma ha bisogno dei suoi tifosi, sono l'unica cosa che è rimasta al club".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Le Fée? Ne sento parlare bene, mi fa piacere perché tra poco è Natale e ancora non ci siamo accorti della sua presenza. Pellegrini è in una situazione difficile ma è lui che deve cambiare l'opinione dei tifosi, trasformando quei fischi in applausi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I discorsi su Dybala non hanno molto senso, è un giocatore importante che ti cambia la qualità del gioco. A me la Roma così non piace, non riesco a guardarla (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A Juric serve del tempo, passare dal Torino alla Roma è un grande cambiamento. Inter? Quest'anno è più giocabile, ha pareggiato con Genoa e Monza. Una Roma concentrata e unita può anche vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Rispetto tutti i tifosi, a maggior ragione la curva, ma mi chiedo se questa scelta di scioperare 15 minuti possa realmente servire. A mio avviso fatta così è una protesta quasi inutile (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Protesta della Sud legittima nella forma e nei contenuti. I tifosi non hanno altri strumenti, hanno messo striscioni, hanno fatto cori, se vanno a Trigoria li arrestano, dove dovrebbero manifestare il loro dissenso? (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

La protesta della Sud è mirata, lucida e diretta. Non si basa su slogan da social e non invita la proprietà a cedere il club. Il tema centrale è il fatto che, dopo un mese dalla letterina ai romanisti, non c'è stato alcun cambiamento. La Roma ha urgente bisogno di dare segnali di reale ripartenza (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La protesta è giusta, i tifosi della Roma hanno tutto il diritto di esprimere il loro dissenso e lo hanno sempre fatto nei modi e nei tempi giusti (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

I motivi della protesta sono condivisibili, ma in questo momento non farei una protesta così allo stadio, in occasione poi di un big match, perché c'è il rischio che incida negativamente sul rendimento della squadra (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Quel comunicato l'ho trovato confuso nella richiesta: qual è il bersaglio della protesta? Al triplice fischio di Tirana non c'erano queste figure romaniste di cui si parla, queste cose di cui ci si lamenta non c'erano già prima quando si facevano finali europee (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il comunicato l'ho trovato irreprensibile, l'unico aspetto che non condivido è stare 15 minuti fuori perché la Roma ha bisogno dei suoi tifosi: sono l'unica cosa che gli è rimasta (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ad oggi Dybala lo vedo titolare insieme a Pellegrini dietro Dovbyk domenica. Ma è l'argentino ormai a dire se è o meno a disposizione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)