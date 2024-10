MATTIOLI: "Si pretende troppo da Pellegrini" - TORRI: "Viene offeso in maniera eccessiva"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è Lorenzo Pellegrini, espulso durante il corso del primo tempo di Italia-Belgio. "A Pellegrini viene dato un eccesso di responsabilità, si pretende troppo da lui", dice Mario Mattioli. "Pellegrini non è sereno, viene offeso e vilipeso in maniera eccessiva", afferma Piero Torri.

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Pellegrini? Speriamo sia solo un momento. La gente non gli perdona niente, l’ha preso come punto di riferimento in negativo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo me a Pellegrini viene dato un eccesso di responsabilità, si pretende troppo da lui. Bisogna aspettare che si rigeneri nella Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A me sembra che Pellegrini non sia sereno neanche un po', per lui è dura uscire da questa buca soprattutto perché, più che criticato, viene offeso, vilipeso, in maniera eccessiva (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Spero che Carnevali sia un nome concreto per il ruolo di Ceo perché significherebbe che si stanno cercando profili che fanno calcio (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'uniformità di giudizio degli arbitri io la vedo per tutti tranne che per la Roma (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)