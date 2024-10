MATTIOLI: "Curioso di vedere come Juric utilizzerà Le Fée" - MELLI: "L'esonero di De Rossi ha avvelenato la stagione della Roma irrimediabilmente"

Con la sosta per le Nazionali che volge al termine, lungo le frequenze radiofoniche si pensa già al ritorno in campo: domenica sera la Roma affronterà l'Inter all'Olimpico tra la contestazione della Curva Sud, che resterà fuori per 15 minuti. "Con l'Inter non sarà una partita semplice, non so se schierare subito Le Fée. Curioso di vedere come lo utilizzerà Juric, a centrocampo può essere messo in tutti i ruoli", dice Mario Mattioli. "L'esonero di De Rossi ha avvelenato la stagione della Roma irrimediabilmente", afferma invece Franco Melli.

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Le Fée? Importante che torni ad essere abile e arruolato, la sosta in questo caso è stata un toccasana (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Con l'Inter non sarà una partita semplice, non so se schierare subito Le Fée. Curioso di vedere come lo utilizzerà Juric, a centrocampo può essere messo in tutti i ruoli (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Non so perché i tifosi protestano, ma la cosa più grave è il vuoto di competenza che si è creato in questa società (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il problema è che non c'è una sintesi romanista in quello che accade. Quello che i tifosi rimproverano soprattutto ai Friedkin è di non guardare al romanismo. I soldi li mettono ma non c'è un simbolo. La botta determinante è stata quella di aver mandato via De Rossi in quel modo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L'esonero di De Rossi ha avvelenato la stagione della Roma irrimediabilmente. Soprattutto nei primi tempi De Rossi aveva aggiustato le cose, il fatto che non sia andato bene in 4 partite non equivaleva a mandarlo via. Dovevano tenerlo e aspettare (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Secondo me, è giusto far giocare Dybala soltanto quando sta veramente bene e non rischia di infortunarsi. Poi la questione diventa un'altra: i sostituti sono all'altezza? Al momento la risposta è no, non sono all'altezza. Perché il sostituto numero 1, che doveva essere Soulé, non sta rendendo come ci si aspettava. Questo, però, non significa che Dybala debba essere mandato in campo a tutti i costi come prima, perché se si fa male rischi di non averlo per un mese o due (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)