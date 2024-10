MANGIANTE: "Le Fée è una scommessa già persa" - PES: "Hummels? Se non giocasse nemmeno con la Dinamo Kiev sarebbe preoccupante"

Nel giorno della ripresa degli allenamenti dei giallorossi, nell'etere romano si analizzano alcuni giocatori. Angelo Mangiante si concentra sulla situazione di Le Fèe: "È una scommessa già persa di Ghisolfi. Non ruba l'occhio". Lorenzo Pes, invece, dice la sua su Mats Hummels, ancora a secco di presenze: "Penso che il caso si chiuderà dopo la sosta, perchè se non gioca nemmeno Roma-Dinamo Kiev allora diventa preoccupante. Anche perchè Hermoso non mi sta convincendo più di tanto"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il mercato della Roma? Spero che i soldi investiti su Le Fée abbiano un ritorno. Hummels? Avevo detto al momento del suo acquisto che aveva smesso di giocare. In mezzo c'è un po' di confusione, qualche valutazione lascia perplessi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non so chi gestisce la Roma, si è fatto vivo Ghisolfi ma nella Roma non c'è capo né coda. Non c'è progettazione, si è visto anche col cambio allenatore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Hummels? Penso che il caso si chiuderà dopo la sosta, perchè se non gioca nemmeno Roma-Dinamo Kiev allora diventa preoccupante. Anche perchè Hermoso non mi sta convincendo più di tanto (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Le Fée è una scommessa già persa di Ghisolfi. Non ruba l'occhio. Hummels è quello che Maldini è stato per il calcio italiano, chi gli sta vicino mi dice che sta bene...ha fatto bene a fare il post ironico, viva dio (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sarà una stagione complicata. La Roma quest'anno dovrà sputare sangue per arrivare in un coppa, anche in Conference (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.2)

Dybala bisogna sfruttarlo per quello che può dare (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.2)