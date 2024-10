MAIDA: "Non sono convinto che Pellegrini voglia restare alla Roma" - COTUMACCIO: "Non ci sono giocatori con personalità tanto maggiore in grado di fare il capitano"

Dopo l'espulsione rimediata durante il match tra Italia e Belgio, Lorenzo Pellegrini rimane l'argomento più discusso all'interno delle trasmissioni delle emittenti romane. "Non sono più così convinto che Pellegrini abbia tutta questa voglia di restare a Roma, nell'ultimo anno sono successe troppe cose", dice Roberto Maida. Chi invece resta accanto al capitano giallorosso è Riccardo Cotumaccio: "Pellegrini? Non vedo giocatori con una personalità tanto maggiore per fare il capitano".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Pellegrini? Non so come possano andare meglio le cose per lui. È stato preso come punto di riferimento dopo il cambio di allenatore, quindi non so se sia per questo o se proprio rappresenta il capitano non riconosciuto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Pellegrini dovrebbe fare molto di più rispetto a ciò che sta mostrando. Dybala? Se sta bene è ancora uno dei migliori in Serie A (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini? Non vedo giocatori con una personalità tanto maggiore per fare il capitano (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma deve tentare di recuperare Pellegrini. È troppo tempo che il giocatore non si trova più bene... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Non sono più così convinto che Pellegrini abbia tutta questa voglia di restare a Roma, nell'ultimo anno sono successe troppe cose...(ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)