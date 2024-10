JURIC: "Il rischio per la Roma è sottovalutare l'Elfsborg" - DI GIOVAMBATTISTA: "Svilar è il miglior portiere della Serie A per distacco"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la sfida di Europa League tra Elfsborg e Roma, valida per la seconda giornata della 'first phase' e in programma oggi alle ore 21 alla Boras Arena. "Il rischio per la Roma è sottovalutare l'Elfsborg", dice Marco Juric. Antonio Felici, invece, si sofferma su Lorenzo Pellegrini: "Se è il campo a decidere allora la contestazione è giustificata". Ilario Di Giovambattista esalta Mile Svilar: "È il miglior portiere del campionato italiano per distacco".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Una squadra che non si accorge che stanno cacciando l'allenatore è perlomeno un po' distratta, dovrebbe avere il polso della situazione. Mi sembra molto sorprendente che il capitano non sapesse cosa stesse accadendo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Oggi mi aspetto la vittoria e una squadra che giochi meglio rispetto al match contro il Venezia (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro l'Elfsborg è una partita insidiosa e rischiosa per tanti motivi. Non mi aspetto una Roma scintillante ma solo la vittoria (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Svilar è il miglior portiere del campionato italiano per distacco (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questa sera il rischio per la Roma è sottovalutare l'Elfsborg. Ghisolfi? Non ha dato titoli, è stato molto istituzionale, ha raccontato cose che abbiamo già sentito (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Da Pellegrini mi sarei aspettato una reazione con un moto d'orgoglio, invece ha continuato a ripetere che è il campo che decide. Ma se decide il campo la contestazione è giustificata (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)