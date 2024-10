FELICI: "Contro l'Inter serve una vera squadra di Juric" - MATTIOLI: "La vittoria potrebbe dare un'identità al campionato della Roma"

Mancano appena due giorni a Roma-Inter e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match: "La vittoria potrebbe dare un'identità al campionato giallorosso", dice Mario Mattioli. "Contro i nerazzurri serve una vera squadra di Juric", afferma Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma contro l'Inter ha delle carte da giocarsi, ha calciatori che tecnicamente possono reggere il confronto. Sarà una partita delicata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mai come in questa circostanza la Roma ha la possibilità di battere l'Inter, che non sta vivendo un momento positivo. Questa partita potrebbe dare un'identità al campionato giallorosso (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Difesa a 4 contro l'Inter? Non sono affatto convinto, credo che soprattutto perché si gioca contro due attaccanti sia il caso di restare con una linea a 3 dietro (JIMMY MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per portare a casa un risultato positivo contro l'Inter, che è favorita, la Roma deve mettere in campo qualcosa in più in termini di determinazione e corsa. Per affrontare i nerazzurri serve una vera squadra di Juric (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Antonello ha grandissima esperienza e si occupa soprattutto di conti. Inoltre capisce più di calcio rispetto ad altri ma allo stesso tempo non è Marotta, è un profilo simile a Fenucci. Alla Roma serve un incrocio tra un direttore generale alla Moggi o alla Marotta e uno che va pure nello spogliatoio. I Friedkin però cercano un CEO (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)