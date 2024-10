DAMASCELLI: "La Roma non ha mai messo paura all’Inter" - CORSI: "Il grande artefice di questo scempio è Dan Friedkin"

Il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi. Così Tony Damascelli: "La Roma non ha mai messo paura all’Inter. Quando ho visto Baldanzi, Pisilli e Soulé in campo tutti insieme pensavo fosse il torneo di Viareggio". Mario Corsi si concentra invece sui colpevoli di questo momento: "Prima di criticare tutti gli altri bisognerebbe chiedersi ancora una volta dov’era il grande assente e artefice di questo scempio ovvero Dan Friedkin, lui é il primo responsabile di questa Roma decima in classifica"

_____

_____

Ieri Dovbyk non ha preso un pallone, non è mai venuto incontro e aspettava solamente i passaggi dei compagni. La protesta? Denoto una rassegnazione totale della tifoseria (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se la Roma avesse pareggiato contro l'Inter non avrebbe rubato nulla (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non avrebbe rubato se avesse pareggiato contro l'Inter. I giallorossi hanno fatto una partita all’altezza di ciò che possono dare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non ha fatto una brutta partita, è rimasta in gara fino all’ultimo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non ha mai messo paura all’Inter. Quando ho visto Baldanzi, Pisilli e Soulé in campo tutti insieme pensavo fosse il torneo di Viareggio… (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Prima di criticare tutti gli altri bisognerebbe chiedersi ancora una volta dov’era il grande assente e artefice di questo scempio ovvero Dan Friedkin, lui é il primo responsabile di questa Roma decima in classifica. Questa presidenza con la sua superiorità sta riuscendo nell’intento di farci allontanare e disamorare di questa squadra, ci stanno levando l’anima, e cosa ancora più grave é che nessuno dice nulla, la Roma sta sparendo e nessuno fa nulla. (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)