DAMASCELLI: "Juric ha detto le cose di Mourinho e De Rossi" - MAINI: "Che mentalità si dà quando Dybala deve fare rincorse di 50 metri?"

A far parlare, quasi più della sfida di stasera contro la Dinamo Kiev in Europa League, sono le dichiarazioni di Juric in conferenza stampa. "Juric ha detto le cose che diceva Mourinho sulla personalità dei giocatori" commenta Tony Damascelli. "Cos'è la mentalità vincente? Se ce l'avessero tutte quindi non perderebbe nessuno?!" si domanda Piero Torri tornando su uno dei temi della conferenza dell'allenatore.

Più larga l'analisi di Giampiero Maini sul tema: "Se si parla di mentalità e poi fai delle richieste in cui costringi Dybala a fare rincorse di 50 metri all'indietro invece di mettere il giocatore più talentuoso nelle migliori condizioni, di cosa stiamo discutendo?".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma è questa. Juric ha detto le cose che diceva Mourinho sulla personalità dei giocatori. La verità è che l'organico è questo, non c'è altro (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Capisco che il turnover sia importante, ma non lo farei. Se hai una quadra titolare allora il giovedì puoi provare delle soluzioni, ma ora è pericoloso provare. Ho sentito di tutto su Juric, questo svia anche un po’ il ragionamento sui calciatori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Cos'è la mentalità vincente? Se ce l'avessero tutte quindi non perderebbe nessuno?! A gennaio, più che un esterno destro, prenderei una punta: nella disperazione, anche se qui non sarebbe accolto col tappeto rosso, penserei addirittura a Balotelli (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La formazione come quella di cui si parla stasera… non lo so. Comunque devi onorare la partita, devi cercare di vincere. Svilar il miglior portiere del campionato (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Guarda caso, è successo a Mourinho e poi a De Rossi, passata la luna di miele, tutti gli allenatori ti dicono che la squadra ha dei problemi. Quest'anno non mi aspetto niente di particolare ormai (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Juric deve fare attenzione perché la comunicazione è importante nella gestione di un gruppo. Sei tu, come allenatore, a proporre una mentalità negli allenamenti e in campo. Se si parla di mentalità e poi fai delle richieste in cui costringi Dybala a fare rincorse di 50 metri all'indietro invece di mettere il giocatore più talentuoso nelle migliori condizioni, di cosa stiamo discutendo? (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)