CASANO: "Esasperato l'odio contro Cristante e Pellegrini" - DAMASCELLI: "Pisilli può diventare simbolo della nuova Roma"

La vittoria di domenica contro il Venezia è ormai alle spalle e le attenzioni dell'etere romano sono dedicate ai prossimi impegni di coppa e campionato, ma non solo. Uno degli argomenti più caldi è quello legato a Pisilli, match winner di domenica e talento in ascesa in casa giallorossa. "Pisilli può diventare il simbolo della nuova Roma", secondo Tony Damascelli. Secondo Fabio Petruzzi: "In questo momento Pisilli, Koné e Baldanzi devono giocare sempre". Checco Oddo Casano sostiene che: "E' esasperato però l'odio nei confronti di questi ragazzi che è vero, sono arrivati sesti in A ma sono stati protagonisti di cavalcate europee scolpite nel cuore di tutti".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma ha investito molto su Koné e Le Fée ma al momento non sono delle certezze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Soulé? Per me giocherà contro l'Elfsborg, è giusto dargli la possibilità di fare 4/5 partite consecutive. Pisilli? Deve ancora formarsi caratterialmente e tecnicamente ma sono rimasto colpito dalla personalità e dalla sfacciataggine (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pisilli può diventare il simbolo della nuova Roma (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pisilli ha tutto per diventare un protagonista assoluto della Roma e del calcio italiano del futuro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Oggi la Roma dispone di alternative credibili a Cristante e Pellegrini ed è giusto dare spazio a chi sta meglio e rende di più. Baldanzi e Pisilli sono giovani e devono giocare ogni tre giorni. E' esasperato però l'odio nei confronti di questi ragazzi che è vero, sono arrivati sesti in A ma sono stati protagonisti di cavalcate europee scolpite nel cuore di tutti (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Pellegrini e Cristante hanno sempre giocato titolari perché la Roma negli ultimi anni non ha mai acquistato alternative reali. Sono stati buttati soldi a palate per giocatori inutili (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Non contesto le qualità di Cristante, calciatore utile e intelligente tatticamente, ma la sua inamovibilità. In questo momento Pisilli, Koné e Baldanzi devono giocare sempre (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)