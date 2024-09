VOCALELLI: "Senza Champions sarebbe una stagione buttata" - FELICI: "De Rossi? Resta pur sempre un esordiente, sta andando in confusione"

All'indomani del pareggio per 1-1 contro il Genoa, all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è legato alla situazione di classifica della Roma. "In caso di mancata qualificazione in Champions League sarebbe una stagione buttata", dice Alessandro Vocalelli. Antonio Felici si sofferma sulla figura di Daniele De Rossi: "Non è il Mourinho della situazione con 25 anni di esperienza alle spalle, probabilmente sta andando in confusione anche lui e resta pur sempre un esordiente". Marco Juric, invece, parla del caso Nicola Zalewski: "Se continua ad esserci un muro contro muro, non credo che Zalewski verrà reintegrato".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Se continua ad esserci un muro contro muro, non credo che Zalewski verrà reintegrato (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma deve lottare per la Champions (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha il dovere di andare in Champions. In caso di mancata qualificazione sarebbe una stagione buttata (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma preoccupante per come non ha saputo gestire il risultato (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma promossa nelle ultime due partite, ieri ha fatto un ottimo primo tempo. I giallorossi devono lottare fino al 90’ dell’ultima giornata di campionato per andare in Champions (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

De Rossi sta sbagliando già dalla prima partita (DANIELE MATERA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma non ha gioco ed è tutto prevedibile: alcuni calciatori, come Pellegrini, andrebbero messi fuori squadra ma De Rossi continua a farli giocare. Dovbyk? Ieri si è mangiato due gol che avrei segnato anche io... (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ora tutta la gente ce l'ha con Pellegrini, ma non può essere l'unico responsabile. Tante cose non tornano: la scelta dei giocatori, il mercato... E poi alla fine vanno addosso a De Rossi. I Friedkin avrebbero dovuto prendere Conte per andare in Champions. Perché non l'hanno fatto? Perché lui il primo giorno avrebbe chiesto la conferma di Lukaku, Dybala ecc. (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma è al punto di prima, forse pure peggio. I motivi sono due: uno è che hai fatto un mercato che è partito in un modo ed è finito in un altro; il secondo è il tecnico perché De Rossi rimane pur sempre un esordiente. Non è il Mourinho della situazione con 25 anni di esperienza alle spalle, probabilmente sta andando in confusione anche lui (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)