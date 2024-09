VISNADI: "Hummels può essere l'acquisto più utile" - TRANI: "Come fa Dybala a restare fuori? L'equilibrio non c'entra niente..."

La sosta per le nazionali è iniziata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale resta il calciomercato della Roma. "Hummels può essere l'acquisto più utile, porta esperienza e carisma e si sentirà molto il suo peso in campo, è un grandissimo colpo", afferma Gianni Vinsadi. Ugo Trani, invece, si interroga sull'utilizzo di Paulo Dybala: "Come fa a restare fuori? Non lo capirò mai...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Hummels ha importanza tattica e caratteriale, appartiene alla categoria dei vecchi difensori. Può essere utile anche sulle palle inattive, è un investimento importante per risaldare la difesa (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La coppia Ndicka-Mancini è stata una delle poche note liete in queste prime 3 giornate, evidentemente per la società non bastava. Hermoso credo valga Llorente, Hummels pensavo si ritirasse. Con il 3-5-2 Soulé e Le Fée troverebbero poco spazio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi aspettavo così tanti cambiamenti nella Roma, adesso tocca a De Rossi. Le Fée è stato strapagato. Hummels invece rischia di essere l'acquisto più utile, porta esperienza e carisma e si sentirà molto il suo peso in campo, è un grandissimo colpo (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sta nascendo una Roma che giocherà con la difesa a 3. Sarà una squadra più stabile in fase difensiva. Hummels può diventare molto importante, è un giocatore di livello internazionale. Se arriva motivato può dare molto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Come fa Dybala a restare fuori? Non lo capirò mai, l’equilibrio non c’entra niente… (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)