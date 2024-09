ROSSOMANDO: "Shomurodov sta bene e un attaccante 'in calore' lo sfrutterei sempre" - TRANI: "La Roma non è da quarto posto, ha almeno 5 squadre davanti"

L'inizio del campionato si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è Genoa-Roma, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. "Per me Shomurodov sta bene in questo momento e un attaccante 'in calore' lo sfrutterei sempre", dice Marco Valerio Rossomando. "La Roma non è da quarto posto, ha almeno 5 squadre davanti", afferma Ugo Trani.

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma ha chiuso il mini ciclo delle prime tre partite con una prova positiva contro la Juventus. Le aspettative verso i giallorossi sono inferiori rispetto a quelle del Milan. La Roma deve gestire la questione tattica e il nodo Dybala mentre i rossoneri hanno delle questioni più delicate da risolvere a livello interno (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me Shomurodov sta bene in questo momento e un attaccante "in calore" lo sfrutterei sempre, non sarei preoccupato nel vederlo in campo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Secondo me la Roma giocherà ancora a 4 contro il Genoa e con quelli visti finora. Hummels ha detto di non essere ancora pronto, Hermoso sono 3 mesi che non gioca... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Uno come Hummels, nel momento in cui arriva al 100%, lo farei giocare titolare in ogni partita. Più che a Pisilli, io darei una chance dall'inizio a Baldanzi (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma non è da quarto posto, ha almeno 5 squadre davanti. Una delle poche cose che mi hanno convinto finora di De Rossi è che abbia portato un po' più dietro Baldanzi, lì davanti non la strusciava mai. Secondo me lui è una mezzala (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Totti è la voce della verità, è uno sincero e ha detto le cose come stanno: non lo cerca nessuno dalla Roma. Nel mondo continua a essere più importante della stessa Roma e allora risulta ingombrante perché la Roma è troppo piccola (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)