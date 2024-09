PETRUZZI: "Contestazione della Sud? Giusta e condivisibile" - JURIC: "L'allenatore è innamorato di Le Fée"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale resta l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma. "Contestazione della Sud? Giusta e condivisibile", afferma Fabio Petruzzi. Marco Juric, invece, si sofferma su Enzo Le Fée: "Il tecnico è innamorato di Le Fée".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Contestazione della Sud legittima e di tutti quelli che aderiranno. Dopo tre anni di sold out la gente penso manifesterà in maniera visibile il proprio dissenso. Nell'Inter 5 uomini di calcio dal presidente al club manager, Juric come De Rossi con chi si confronterà? (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Mi auguro che la Roma si ricompatti e con Juric trovi la via per aggiustare questa stagione iniziata nel caos. Mi aspetto Dybala titolare domenica (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Juric opterà per il 3-4-2-1, il vero dubbio è chi giocherà alle spalle di Dovbyk. Hummels da domenica deve andare in campo dall'inizio. Contestazione della Sud? Giusta e condivisibile (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

La decisione impopolare di esonerare De Rossi ha messo tutti d'accordo, è una scelta che mi lascia perplesso da ogni punto di vista. Angelino non ha le caratteristiche del quinto di Juric, è bravo nell'impostazione, è un regista, ma fatica a rincorrere (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juric è innamorato di Le Fée, mi arriva da persone del mondo del calcio. Bove poteva essere il profilo giusto, per Edoardo c'è anche un po' di rimorso per la sua scelta... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)