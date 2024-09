ORSI: "La Roma meritava di vincere" - MORONI: "Soulé? Se costi 30 milioni devi fare subito la differenza"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il pareggio per 1-1 ottenuto allo Stadio Olimpico contro l'Athletic nel match valido per la prima giornata della first phase dell'Europa League. Fernando Orsi parla di risultato bugiardo: "La Roma meritava di vincere". Tiziano Moroni, invece, si sofferma sulla prestazione di Matias Soulé: "Se costi 30 milioni devi fare la differenza subito".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il risultato ci sta, la Roma ha giocato bene i primi 30 minuti e il gol è di ottima fattura. Nella ripresa gli spagnoli hanno spinto di più, dopo 10 calci d'angolo e cross alla fine il gol lo prendi. Il pareggio è un buon risultato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'errore sul gol dell'1-1 lo fanno due tra i giocatori con più esperienza, all'87' non deve saltare nessuno. La Roma meritava di vincere, l'Athletic è una squadra normale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma mi è piaciuta, non butterei via tutto. Angelino mi è piaciuto tantissimo, è stata una spina nel fianco della difesa basca (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Primo tempo dominato poi gradualmente la Roma ha perso campo. In questa squadra, oltre ad alcune evidenti carenze strutturali, manca leadership e furia agonistica. In una situazione ambientale come questa, la gente si aspetta che si giochi col coltello tra i denti 95 minuti non 50-60 (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Pareggio anche sfortunato, ma ieri si è vista continuità con la prestazione della prima Roma di Juric di domenica scorsa. Soulé? Se costi 30 milioni devi fare la differenza subito (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Benissimo nella prima parte, poi la Roma è calata e credo che sul pareggio finale abbiano inciso anche alcuni cambi fatti dal Juric. Koné non dovrebbe mai uscire dal campo, perché Saud e non El Shaarawy? (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Juric dovrà trovare delle soluzioni importanti a destra, una di queste è provare a rilanciare Zalewski. Saud? Dai tempi del figlio di Gheddafi non ricordavo un approccio così imbarazzante al calcio professionistico... (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Il pareggio è beffardo e la Roma ha tanto da migliorare, ma le critiche sono eccessive. Il Bilbao è terzo in Spagna, la Roma sta vivendo un momento complicato internamente e a livello ambientale, ieri con più attenzione portavi a casa un'altra vittoria preziosa... (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)