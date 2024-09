MORONI: "Prematuro cambiare allenatore, De Rossi ha diritto ad avere ancora tempo"- PRUZZO: "Calendario agevole, la Roma deve ingranare"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del deludente pareggio della Roma per 1-1 in casa del Genoa e della posizione di Daniele De Rossi. "Prematuro parlare di cambio d'allenatore, De Rossi ha diritto ad avere ancora tempo", afferma Tiziano Moroni. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma sui prossimi impegni dei giallorossi: "Il calendario sulla carta è agevole, quindi è necessario ingranare".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

A Genova la partita è girata male negli episodi, però credo si debbano dare meno scuse ai giocatori trovando un’identità tattica. Il calendario sulla carta è agevole, quindi è necessario ingranare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il gioco non è mai disgiunto dal risultato. De Rossi non deve cadere nella tentazione di giustificare un secondo tempo pessimo con il rigore netto o il fallo nel finale su Pellegrini (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'arrivo dei Friedkin non basta. Se credono al 100% in De Rossi, lo dicano loro o chi per loro. La Roma ha bisogno di dirigenti presenti nel quotidiano e che si prendano responsabilità davanti ai microfoni, basta con questo no profile. Cambiare oggi non ha senso, la Roma è stata completata a fine agosto (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Prematuro parlare di cambio d'allenatore. La squadra è stata completata in ritardo, De Rossi ha diritto ad avere ancora tempo. L'inversione di risultati però è necessaria, perché la classifica è deficitaria (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Fiducia in De Rossi perché domenica si è vista la Roma che mi piacerebbe vedere sempre nei primi 70 minuti, perché molti titolari veri sono arrivati da poco e perché se parti con un progetto nuovo non puoi cambiare dopo 4 partite (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)