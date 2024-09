MORETTI: "La situazione a Trigoria era esplosiva. I Friedkin devono avere cura dei tifosi" - ORSI: "Presi sempre dirigenti stranieri, non hanno ancora capito che serve una figura italiana?"

Alla vigilia dell'esordio della Roma in Europa League, all'interno delle trasmissioni radiofoniche romane si continua a parlare della famiglia Friedkin e della loro gestione del club giallorosso. "Non capisco come i Friedkin possano fare ancora errori del genere. È vero che in una società di calcio ci sono dinamiche differenti, ma la loro gestione mi sembra molto superficiale. Hanno sempre preso dirigenti stranieri, ancora non hanno capito che magari serve una figura italiana?", afferma Nando Orsi. Questo, invece, il commento di Alvaro Moretti: "Abbiamo capito che la situazione all'interno di Trigoria era esplosiva. Se i Friedkin vogliono farsi consigliare, si facessero consigliare da uno bravo. Credo che debbano avere cura dei tifosi, altrimenti fanno male il loro lavoro".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

L'Everton ha il vantaggio di giocare in un campionato molto più ricco e affascinante ma la Roma ha una città che è simbolo nel mondo e tra le tifoserie non c'è paragone (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Abbiamo capito che la situazione all'interno di Trigoria era esplosiva. Se i Friedkin vogliono farsi consigliare, si facessero consigliare da uno bravo. Credo che debbano avere cura dei tifosi, altrimenti fanno male il loro lavoro (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Farei giocare Baldanzi dall'inizio domani sera, mi sembra un giocatore esaltato dal gol e che merita fiducia in questo momento (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tanti giocatori hanno avuto una ripercussione negativa per questa gestione dei Friedkin, tanti sono stati fischiati contro l'Udinese (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ghisolfi? Si è liberato di una catena e adesso potrà muoversi e dimostrare il suo valore, se sarà capace o meno (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non capisco come i Friedkin possano fare ancora errori del genere. È vero che in una società di calcio ci sono dinamiche differenti, ma la loro gestione mi sembra molto superficiale. Hanno sempre preso dirigenti stranieri, ancora non hanno capito che magari serve una figura italiana? (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)