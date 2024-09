MELLI: "Pellegrini? Mai visto un capitano giallorosso trattato in questo modo" - PETRUZZI: "La Roma avrebbe battuto l'Udinese anche con De Rossi"

All'indomani della vittoria per 3-0 contro l'Udinese all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla di Lorenzo Pellegrini, uno dei più fischiati dai tifosi durante il match: "Mai visto un capitano della Roma trattato in questo modo", afferma Franco Melli. "Vittoria importante con una prima impronta chiara di Juric, ma sono convinto che la Roma avrebbe battuto l’Udinese anche con De Rossi", dice Fabio Petruzzi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Vittoria piena e convincente della Roma, ma come riconosciuto da Juric c’è tantissimo da fare. Non si può non essere disorientati e impauriti per ciò che sta accadendo fuori dal campo, la Roma in questo momento a tutti i livelli è priva di dirigenti operativi (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport, 104.2)

Ieri vittoria importante con una prima impronta chiara di Juric, ma sono convinto che la Roma avrebbe battuto l’Udinese anche con De Rossi. Angelino è un calciatore straordinario (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

Successo convincente della Roma, ma il cambio d’allenatore genera sempre scosse positive. Impressionato da Dovbyk: fa gol e sa giocare per la squadra, prestazione molto importante (STEFANO COLANTUONO, Rete Sport, 104.2)

Il silenzio dei Friedkin non va più bene (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

È il momento che i Friedkin dicano qualcosa, non è normale che non parlino mai: diventa un atteggiamento quasi offensivo nei confronti della tifoseria (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pellegrini? Mai visto un capitano della Roma trattato in questo modo (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L'addio di Souloukou? Non era in grado di fare la dirigente in una società di calcio (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri partita mostruosa di Dovbyk (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)