MANGIANTE: "Qual è l'impegno dei Friedkin sulla Roma in questo momento?" - SABATINI: "Se non vuoi gestire la squadra in prima persona non devi sbagliare il tuo staff"

Tema Friedkin lungo le frequenze radiofoniche dopo la nota ufficiale del club pubblicata ieri. "Qual è l'impegno dei Friedkin sulla Roma, in questo momento?", si chiede Angelo Mangiante. "I Friedkin? Se non vuoi gestire la squadra in prima persona non devi sbagliare il tuo staff", aggiunge Sandro Sabatini.

Conclude Luigi Esposito tornando su Roma-Udinese: "Quella che ha 'strapazzato' la capolista Udinese è la Roma dello scorso anno con l'ucraino e Pisilli al posto di Paredes. Insomma è quella stessa Roma definita dalle vedove inconsolabili una squadra scarsa, una squadra inallenabile".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dalla lettera dei Friedkin non trasuda neanche un po' di emozione, rispecchia il loro carattere. Per me è tutto uguale a prima (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I Friedkin? Se non vuoi gestire la squadra in prima persona non devi sbagliare il tuo staff. Anche Zhang gestisce a distanza, ma qui c'è Marotta (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La serata di qualche giorno fa è stata clamorosa, qualcosa ha lasciato ai Friedkin e si sono sentiti in dovere di dire qualcosa L'acquisto dell'Everton potrebbe essere il preludio alla cessione della Roma e non mi stupirei (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Qual è l'impegno dei Friedkin sulla Roma, in questo momento? Per Zalewski va prima di tutto risolta la questione contrattuale, non è così semplice. Ma il primo problema è: chi la discute? Ghisolfi ha questa forza? (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La prima Roma di Juric: molto aggressiva nella metà campo avversaria e grintosa nell'uno contro uno. Come avevo previsto, Juric, al suo esordio sulla panchina giallorossa, ha rispettato le gerarchie, quindi dentro la vecchia guardia, Pellegrini e Cristante e fuori addirittura Koné e con lui tutti i nuovi arrivati, fatta eccezione per Dovbyk. Quella che ha "strapazzato" la capolista Udinese è la Roma dello scorso anno con l'ucraino, considerato da molti una pippa almeno fino alle 18 di domenica, e Pisilli al posto di Paredes. Insomma è quella stessa Roma definita dalle vedove inconsolabili un branco di pippe, una squadra scarsa, una squadra inallenabile (LUIGI ESPOSITO, Retesport, 104.2)