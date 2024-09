JURIC: "Con Hummels ed Hermoso impossibile la difesa a 4" - MORONI: "Mercato della Roma tardivo ma completo"

Con l'arrivo nella capitale di Mats Hummels e l'attesa per l'annuncio ufficiale del suo ingaggio, si è chiuso il mercato estivo della Roma. Di questo, ma non solo, parlano i protagonisti dell'etere romano. "Con l'arrivo di Hummels ed Hermoso, mi sembra impossibile la difesa a 4", è il pensiero di Marco Juric. Secondo Checco Oddo Casano il tedesco "è un'iniezione di leadership, mentalità, spessore assoluto"

La Roma giocherà a 3, questo è fuori di dubbio e si è rinforzata con gli arrivi di Hermoso e Hummels. Ora De Rossi ha diverse possibilità di scelta lì dietro. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5)

Ho visto Dybala un po' assente, ho avuto questa sensazione. Il linguaggio del corpo mostra una insoddisfazione e un'assenza dalla realtà totale. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5)

Campagna acquisti importante per la Roma. Con l'arrivo di Hummels ed Hermoso, mi sembra impossibile la difesa a 4 (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.2)

Hummels è un'iniezione di leadership, mentalità, spessore assoluto. Lo immagino come un padre che prende per mano gli altri calciatori, indicandogli la via per raggiungere la Champions (CHECCO ODDO CASANO, ReteSport 104.2)

Con Hummels la Roma completa un mercato, seppur tardivo e forse carente in alcuni ruoli, ma di assoluto livello. Ora l'obiettivo Champions non è precluso (TIZIANO MORONI, ReteSport 104.2)

Giocatori vincenti come Hummels cambiano la mentalità, fanno bene a tutti. Tanti ex compagni stanno chiamando De Rossi, gli chiedono se c'è la possibilità e le persone attorno ai calciatori alimentano le voci. La Roma me la immagino a 3 (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.2)