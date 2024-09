FERRAJOLO: "Il mercato della Roma è stato un casino" - FELICI: "Soulé non è ancora al livello di Dybala"

La sosta per le nazionali è iniziata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale resta il calciomercato della Roma. "Il mercato della Roma è stato un casino", il pensiero di Luigi Ferrajolo. Antonio Felici, invece, si sofferma su Matias Soulé: "Non è ancora al livello di Dybala".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Se Soulé è arrivato per sostituire Dybala, allora va detto con chiarezza che non è ancora al livello della Joya. Io non vorrei che qualcuno avesse messo in testa a questo ragazzo che è forte quanto il numero 21, perché contro la Juventus gli ho visto fare certe cose troppo individualiste, come se lui con la giocata potesse risolvere tutto, che è quello che fa Dybala. Solo che la Joya le giocate le fa sul serio, Soulé incespicava sul pallone (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma sta parlando con Djidji, è un'opportunità. Le Fée non mi è mai piaciuto, Hermoso è un giocatore valido (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ora De Rossi si deve dedicare alla squadra, i difensori che ha bastano e avanzano. In emergenza puoi arretrare Cristante e Angelino. Ora bisogna costruire una squadra che oltre a difendersi deve cominciare a fare qualche gol. Il mercato della Roma è stato un casino (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ormai ai numeri 10 viene richiesto di fare l'ala. Dybala ama giocare in mezzo al campo e viene considerato di troppo. È chiaro che ti dà qualche disequilibrio, ma quanto ti dà in termini di fantasia? (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)