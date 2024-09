FELICI: "Zalewski? De Rossi ci ha tenuto a specificare che è una questione della società" - DAMASCELLI: "Sarebbe opportuno l'intervento dei Friedkin"

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, nell'etere romano si discute della questione relativa a Nicola Zalewski. "A me ha colpito il fatto che De Rossi in più di un occasione ha tenuto a specificare che la situazione dí Zalewskí è una questione della società. Cí vedo un tentativo di De Rossi che vorrebbe solo fare l'allenatore e non occuparsi di altro." il pensiero di Antonio Felici. Così, invece, Tony Damascelli: "Se un ragazzo di 22 anni come Zalewski si comporta in questo modo è preoccupante. È una deriva che va affrontata, sarebbe opportuno l'intervento dei Friedkín."

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Zalewski ha subito un'involuzione inspiegabile (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zalewski fuori rosa? L’esclusione è legata principalmente al 'no' al Galatasaray e non al rinnovo di contratto rifiutato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se un ragazzo di 22 anni come Zalewski si comporta in questo modo è preoccupante. È una deriva che va affrontata, sarebbe opportuno l'intervento dei Friedkín. (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A me ha colpito il fatto che De Rossi in più di un occasione ha tenuto a specificare che la situazione dí Zalewskí è una questione della società. Cí vedo un tentativo di De Rossi che vorrebbe solo fare l'allenatore e non occuparsi di altro. E secondo me è corretto così. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7 - Te la do io Tokyo)

De Rossi è stato schietto sulla questione Zalewski, non si è nascosto. Ci ha tenuto a far capire che la scelta è stata della società (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)