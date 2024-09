FELICI: "Pellegrini? Uno col suo bagaglio tecnico dovrebbe incidere di più sulle partite" - SABATINI: "Non è sereno"

Weekend di sosta, spazio alle analisi e all'Italia di Spalletti lungo le frequenze radiofoniche. "Pellegrini al Sassuolo era meraviglioso, alla Roma sta diventando sempre più opaco nelle prestazioni. Lo vedo tormentato, non è sereno", dice Sandro Sabatini. "Uno col suo bagaglio tecnico dovrebbe incidere di più sulle partite, ma purtroppo non accade. A questo punto non credo diventerà mai qualcosa ín più di questo", aggiunge Antonio Felici.

"Ad oggi schiererei ancora la difesa a 4, lo scorso anno con i 3 difensori puri la squadra non andava bene", conclude Filippo Biafora.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Pellegrini è indietro a livello di condizione, perde sempre il primo contrasto e cade per terra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pellegrini per caratteristiche è unico, è un giocatore universale e per un allenatore è importante avere un calciatore così. Alla Roma non riesce ad esprimersi come faceva al Sassuolo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pellegrini al Sassuolo era meraviglioso, alla Roma sta diventando sempre più opaco nelle prestazioni. Lo vedo tormentato, non è sereno (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A parte Di Lorenzo, direi che tutti i giocatori della Nazionale ieri hanno fatto qualcosa in più di Pellegrini. Poi analizzando tutta la prestazione, gli va riconosciuto dí aver fatto due buone giocate. Uno col suo bagaglio tecnico dovrebbe incidere di più sulle partite, ma purtroppo non accade. A questo punto non credo diventerà mai qualcosa ín più di questo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Tra Cristante e Paredes in questo momento preferisco il primo. Ad oggi schiererei ancora la difesa a 4, lo scorso anno con i 3 difensori puri la squadra non andava bene (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)