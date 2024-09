FELICI: "Koné deve stare sempre in campo" - CASANO: "A 10 milioni sarebbe giusto vendere Zalewski"

La prestazione di Manu Koné con la maglia della Francia ieri sera ha stuzzicato i discorsi nelle trasmissioni radiofoniche romane. "Che il centrocampo sia a 2 o a 3, quello sempre in campo deve essere Koné" dice Antonio Felici. "Mi sembra che il centrocampo della Roma possa cambiare rispetto agli ultimi anni" aggiunge Roberto Pruzzo.

Sulla possibile partenza di Zalewski, Checco Oddo Casano si esprime così: "Se il Galatasaray offre una decina di milioni, vista l'abbondanza a sinistra, ad un anno dalla scadenza, sarebbe giusto separarsi".

Koné? Mi sembra che il centrocampo della Roma possa cambiare rispetto agli ultimi anni. Avere delle alternative era l'obiettivo, magari per cambiare la velocità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma di Genova? Vorrei vedere Hummels insieme a Hermoso e Ndicka. A centrocampo deve giocare Cristante, Soulé potrebbe coprire tutta la fascia ma non sarebbe semplice (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono già abbastanza convinto che a giugno prossimo rimpiangeremo che Saelemaekers sia arrivato in prestito secco (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se il Galatasaray offre una decina di milioni per Zalewski, vista l'abbondanza a sinistra, ad un anno dalla scadenza, sarebbe giusto separarsi. Pisilli è potenzialmente più forte di Bove (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Ho la sensazione che Dovbyk possa giocare a Genova, nonostante lo stop in Nazionale. Resta da capire se la difesa a 3 arriverà subito visto che comunque, tranne Ndicka, erano tutti a Trigoria in queste due settimane (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non vedo Zalewski come esterno alto, El Shaarawy e Saelemaekers in quel ruolo sono superiori. A certe cifre venderei il polacco (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Che il centrocampo sia a 2 o a 3, quello sempre in campo deve essere Koné. Su lui ho le idee chiare mentre non ho ancora capito che giocatore sia Le Fée e che contributo potrà dare (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Credo che a Genova rivedremo ancora la difesa a 4 perché Hermoso ed Hummels non sono ancora pronti. Per far convivere Soulé e Dybala, la situazione migliore oggi mi sembra col primo come esterno a destra e l'altro come centravanti (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)