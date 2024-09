ASSOGNA: "L'ora di panchina di Dybala è la notizia di serata" - PRUZZO: "Roma all'Allianz Stadium per non perdere"

All'indomani del pareggio in casa della Juventus, lungo le frequenze radiofoniche si discute della prestazione della Roma. Secondo Roberto Pruzzo "i giallorossi sono andati all'Allianz Stadium per non perdere". "È il momento di giudicare i giocatori come giudichiamo gli allenatori, bisogna essere critici anche dopo una partita che ti fa guardare al futuro con sollievo", sostiene Federico Nisii.

Per Paolo Assogna "l'ora di panchina di Dybala è la notizia di serata".

Juventus-Roma partita soporifera, senza ritmo e occasioni. I giallorossi sono andati all'Allianz Stadium per non perdere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma veniva da due risultati negativi, lo 0-0 in casa della Juventus è buono per iniziare a risalire. Le scelte di Thiago Motta? È stato presuntuoso a schierare tutti quei giovani (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Juventus è stata attenta e la Roma ha giocato bene (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi aspetto presto di vedere la Roma con una difesa a 3 e anche Dybala ne beneficerà (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

È il momento di giudicare i giocatori come giudichiamo gli allenatori, bisogna essere critici anche dopo una partita che ti fa guardare al futuro con sollievo (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'ora di panchina di Dybala è la notizia di serata. A Roma erano convinti che a settembre l'argentino non ci sarebbe stato. È diventato un problema, De Rossi ha lavorato tutta l'estate convinto di non avere Dybala (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)