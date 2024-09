AGRESTI: "La permanenza di Dybala è un problema per Soulé" - MAINI: "Koné? Ha fisicità ma credo gli manchi ordine"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il delicatissimo match di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao, che segna anche l'esordio di Ivan Juric in una competizione europea. Stefano Agresti si sofferma sul poco spazio concesso a Matias Soulé: "La permanenza di Dybala è un problema per l'ex Frosinone". Jimmy Maini, invece, parla di Manu Koné: "Ha fisicità ma credo gli manchi ordine e penso che quando Juric parla di crescita si riferisca proprio a questo".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Mi aspetto che giochi Koné, mi chiedo però se sia giusto far partire di nuovo dal 1' Dybala. Forse a Juric manca l'esperienza diretta del doppio impegno e di gestire un giocatore come l'argentino. Mi lascia molto perplesso escludere per l'ennesima volta Soulé (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo anch'io che Soulé possa giocare, non sono drastico dal credere che non possa coesistere con Dybala (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Comincio a credere che Soulé sia stato preso perché convinti di cedere Dybala. La permanenza della Joya è un problema per l'ex Frosinone (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il dubbio mi è venuto ma credo giochi Soulé invece di Dybala (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Juric è molto meritocratico quindi mi aspetto che Baldanzi vada in campo stasera. Koné? Ha fisicità ma credo gli manchi ordine e penso che quando Juric parla di crescita si riferisca proprio a questo (JIMMY MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)