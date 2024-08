VOCALELLI: "Chiesa lo prenderei sempre, è uno dei 3 italiani più forti" - TORRI: "Vedo la Roma con il 4-2-3-1"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare di Federico Chiesa, fuori dal progetto della Juventus e ancora in orbita Roma. "Chiesa lo prenderei sempre, per me è uno dei tre giocatori italiani più forti. Nel calcio moderno è fondamentale avere un giocatore bravo nel saltare l’uomo", il pensiero di Alessandro Vocalelli. Si concentra sul campo, invece, Piero Torri: "Credo che De Rossi pretenda dalla squadra una calcio rischioso, verticale. Vedo la Roma con il 4-2-3-1, con Soulè, Dybala e Pelegrini alle spalle di Dovbyk"

Il mercato è statico, girano sempre gli stessi nomi per 40 giorni per tutte le squadre. Ora c'è l'urgenza di vendere (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Esuberi Roma? Ghisolfi dovrà trovare delle vie di fuga, anche se ancora qualche giocatore da inserire ci vuole (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Gli esuberi della Roma? Attualmente ce li hanno tutti. Un direttore sportivo bravo deve riuscire a venderli (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Esuberi in casa Roma? Credo che la Roma debba fare i conti con la possibilità di tenerli in rosa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Angeliño non è un vero e proprio difensore e a destra ancora non si sa chi dovrebbe arrivare. (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Chiesa lo prenderei sempre, per me è uno dei tre giocatori italiani più forti. Nel calcio moderno è fondamentale avere un giocatore bravo nel saltare l’uomo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma farà ancora molto sul mercato, in che tempi non lo so. Mi auguri arrivi il prima possibile un terzino destro strutturato. La Roma al 31 agosto avrà un difensore centrale veloce per scappare forte all'indietro, un terzino destro titolare, un centrocampista pronto e un esterno offensivo (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Credo che De Rossi pretenda dalla squadra una calcio rischioso, verticale. Vedo la Roma con il 4-2-3-1, con Soulè, Dybala e Pelegrini alle spalle di Dovbyk. La partita di sabato può darci indicazioni per Cagliari, non sono così sicuro che Dovbyk parta dall'inizio per la prima di campionato (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)