VISNADI: "Ad oggi la Lazio è più avanti della Roma" - PRUZZO: "Sono anni che si cerca un terzino destro, non credo che dipenda da Dybala"

All'interno dell'etere romano rimane alto il pessimismo riguardo alla Roma e al calciomercato, in entrata ed in uscita. In più a pochi giorni dalla fine del mercato resta incerto il futuro di Paulo Dybala. "La Roma ha speso una cifra alta per il centrocampista e ora si è accorta che forse doveva prendere un altro tipo di giocatore. Sono anni che i giallorossi cercano il terzino destro e non penso dipenda da Dybala. In arrivo cinque nuovi acquisti? Ad oggi è improbabile" questo il pensiero di Roberto Pruzzo. "La Lazio è meglio della Roma: ad oggi sono avanti, sono più squadra" commenta Gianni Visnadi.

Nella Roma c’è grande confusione ed è legata alle difficoltà nel riuscire a piazzare gli esuberi. Sono perplesso, questa situazione si conosceva da tempo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

La Roma continua ad essere incompleta, servono innesti e si deve risolvere la questione Dybala. Credo che l’argentino andrà via, se dovesse restare le cose poi si aggiusteranno. Le Fée mi sembra un giocatore leggero (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Siamo sicuri che voler fare l’Atalanta sia una diminutio? Se c’è una cosa interessante della Roma è il fatto che siano stati presi tanti under25 di proprietà, rispetto alle passate stagioni è un buonissimo punto di inizio (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9))

Nonostante io sia in lutto per l’addio di Paulo Dybala, da una parte è stato meglio così. Fosse rimasto probabilmente i danni sarebbero stati irreversibili sia all’interno dello spogliatoio che con il mister. Ma adesso mi aspetto che la Roma faccia i fuochi di artificio in questi ultimi giorni di mercato. Ci sono almeno 4 colpi da fare (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9, Manà Manà Sport Roma)