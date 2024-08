TOVALIERI: "Situazione Dybala gestita male, ma la sua permanenza è fondamentale" - SABATINI: "Non ho capito De Rossi da che parte sta"

Alla vigilia di Roma-Empoli, nell'etere romano tiene ancora banco il caso Dybala. Così Sandro Tovalieri: "La situazione è stata gestita male ma la sua permanenza è fondamentale per una Roma più forte: contro l'Empoli me lo aspetto dall'inizio." Questo invece il pensiero di Sandro Sabatini: "E' stato Dybala a dire no e a spiazzare la dirigenza giallorossa, tra cui Lina Souloukou che aveva invitato il giocatore a trattare con gli arabi. Non ho capito però De Rossi da che parte sta"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Su Dybala ho sentito le versioni più disparate. Ora la squadra deve giocare meglio rispetto a Cagliari, all'Olimpico ci sarà una bell'atmosfera e un bel clima per voltare pagina (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

E' stato Dybala a dire no e a spiazzare la dirigenza giallorossa, tra cui Lina Souloukou che aveva invitato il giocatore a trattare con gli arabi. Non ho capito però De Rossi da che parte sta (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Abdulhamid non credo sia la soluzione alla voragine presente da troppe stagioni sulla fascia destra della Roma. Mi auguro possa smentire i più scettici (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Dybala? La situazione è stata gestita male ma la sua permanenza è fondamentale per una Roma più forte: contro l'Empoli me lo aspetto dall'inizio. Mancano ancora 3-4 calciatori per completare la rosa (SANDRO TOVALIERI, Retesport, 104.2)

Pensate veramente che De Rossi snobbi Dybala e lo consideri un fastidio? Qualsiasi allenatore lo vorrebbe (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)