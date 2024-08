TORRI: "Sono totalmente contrario alla cessione di Dybala" - Dotto: “La sensazione è che De Rossi sia spaventato all’idea di perderlo"

È Paulo Dybala il tema del giorno nell'etere romano. Dopo le parole di De Rossi, si analizza la situazione della Joya. "La cessione di Dybala? Sono totalmente contrario. Ad una settimana dall'inizio del campionato ti priveresti del tuo uomo immagine nel mondo, oltre che del calciatore più forte tecnicamente", il pensiero di Piero Torri. Così invece Giancarlo Dotto: "La sensazione è che De Rossi sia spaventato dall’idea di perdere Dybala e abbia cercato di rinforzare la personalità e l’impegno di Baldanzi. È un elogio verso un talento, a prescindere dal ruolo in cui vorrà utilizzarlo, che potrebbe andarlo a sostituire”.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mi insospettiscono le parole di De Rossi su Dybala. Scommetto però che alla fine del mercato la Joya sarà sempre qui (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La sensazione è che De Rossi sia spaventato dall’idea di perdere Dybala e abbia cercato di rinforzare la personalità e l’impegno di Baldanzi. È un elogio verso un talento, a prescindere dal ruolo in cui vorrà utilizzarlo, che potrebbe andarlo a sostituire (GIANCARLO DOTTO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi su Dybala ha detto che non lega nessuno mani e piedi. Non ha detto "senza di lui non scendiamo in campo" e lo sta dimostrando, è partito dalla panchina in tutte le amichevoli. Non ha più la centralità di prima nella rosa, non dico che tutto può succedere ma teniamo gli occhi aperti (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dybala ora è un caso. Le uscite della Roma non sono andate bene, pensava di vendere giocatori in uscita come Abraham, Zalewski e Bove. Per questo se dovesse arrivare un'offerta per Dybala la società non sarebbe insensibile a questa cosa (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dybala ha ricevuto un'offerta da oltre 100 milioni. Da quello che so il giocatore non vuole andare in Arabia (MIRKO CALEMME, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

È strano che De Rossi metta fuori Dybala. La Roma in quel ruolo ha preso Soulè, non si strapperebbe i capelli se dovesse andare via Dybala (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Da Trigoria non credono che Dybala abbia un'offerta da oltre 100 milioni, alla Roma non risulta nulla. Se dovesse arrivare un'offerta, la Roma venderebbe Dybala perchè ha altri progetti. (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Non mi sono piaciute le parole di De Rossi su Dybala, questo mi fa pensare che il giocatore sia in bilico. Credo che la Roma sia meno forte senza Dybala (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Sono convinto che Dybala rimarrà alla Roma, ad oggi la Roma non ha ricevuto alcuna offerta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)