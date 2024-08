TORRI: "Serve un difensore centrale importante" - PRUZZO: "Abraham? Non lo considero un esubero, i problemi sono altri"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Serve un difensore centrale importante", avvisa Piero Torri. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma sul futuro di Tammy Abraham: "Non lo considero un esubero, i problemi sono altri".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma ha bisogno di giocatori per completare la rosa, in difesa oltre a Mancini e Ndicka serve un altro giocatore importante, interscambiabile con gli altri. Al centro e a destra devi prendere un titolare (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Baldanzi lo vedrei bene in prestito, in questo momento è abbastanza chiuso da Soulé e Dybala. La Roma rischia di perdere l'investimento fatto a gennaio (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Abraham non lo considero un esubero. I problemi sono altri, non riuscire a piazzare giocatori che non ti prende nessuno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il box to box servirebbe, ma non è una priorità. La Roma ha già un buon centrocampo. Se davanti giochi con Soulé, Dybala e Dovbyk non ti serve esattamente un box to box, serve uno ad appoggiare l'azione e a coprire. Bove non è un'alternativa banale (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)