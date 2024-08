TORRI: "Credo che la Roma sia un po' arrabbiata con Dybala" - AGRESTI: "Ora toccherà a De Rossi reinserirlo"

È Paulo Dybala il centro dei discorsi nell'etere romano. In particolare, ora, si guarda al suo futuro in giallorosso. "Che rapporto c'è oggi fra De Rossi e Dybala? Fra Dybala e la società? Io credo che la Roma sia un po' arrabbiata con Dybala", il pensiero di Piero Torri. Così, invece, Stefano Agresti: "Per me il motivo della scelta è questa, personale, umana e professionale. Ora toccherà a De Rossi reinserirlo"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Dybala ha scelto la Roma, ha messo la Roma davanti a tutto quello che arrivava dall'Arabia, è una cosa che mi mette in pace con lo sport. Se qualcosa crea un danno alla società qualche testa deve saltare. Chi ha gestito la trattativa è stato sconfitto (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9, Manà Manà Sport Roma)

Che rapporto c'è oggi fra De Rossi e Dybala? Fra Dybala e la società? Io credo che la Roma sia un po' arrabbiata con Dybala, l'argentino era stato scaricato e lo sa (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9, Manà Manà Sport Roma)

Per me Dybala ha deciso che con molti meno soldi ma comunque tanti soldi avrebbe vissuto meglio a Roma. Per me il motivo della scelta è questa, personale, umana e professionale. Ora toccherà a De Rossi reinserirlo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

La Roma si aspettava che lui andasse. Spero che il club riesca a svuotare Trigoria, deve togliersi 3-4 pesi morti che timbrano solo il cartellino, potrebbe essere il preludio di qualcosa di importante, altrimenti eviterei di andare a prendere tanto per prendere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Dybala ha dimostrato di essere ancora un campione, almeno nella testa. Rinunciare a 75 milioni non è una cosa banale. Sono però perplesso per come è stata condotta questa operazione da parte della società (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)