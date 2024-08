SABATINI: "C'è molta confusione nella Roma" - CASANO: "La società deve supportare l'allenatore"

Una settimana difficile quella che porta alla delicata sfida contro la Juventus. Tra rumors di presunte liti e scelte di mercato, nell'etere romano si analizza la situazione dei giallorossi: "Su Saelemaekers c’è un discorso da fare: se scegli Soulé pensando che possa giocare a sinistra ma poi non ci può giocare è un problema. Il belga arriva per la fascia sinistra perchè El Shaarawy non le fa tutte, perchè Pellegrini non gioca più davanti. C’è molta confusione secondo me", così Sandro Sabatini. Questo invece il pensiero di Checco Oddo Casano: "Nella Roma troppa gente pensa a se stessa e non al bene del club, mi auguro che il repulisti prosegua"

Io sono un estimatore di Abraham e penso che sia stato scaricato dopo l’infortunio senza dargli la possibilità di riscattarsi. Saelemakers è un gregario, ha fatto bene al Bologna (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Su Saelemaekers c’è un discorso da fare: se scegli Soulé pensando che possa giocare a sinistra ma poi non ci può giocare è un problema. Il belga arriva per la fascia sinistra perchè El Shaarawy non le fa tutte, perchè Pellegrini non gioca più davanti. C’è molta confusione secondo me (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5)

Al di là dell'episodio Cristante-De Rossi, dove evidentemente l'allenatore ha ragione, credo sia l'ulteriore sintomo di grande confusione all'interno della Roma. Non si può non esser preoccupati, con un mercato incompleto, 1 punto in due partite e tante vicende spinose aperte (TIZIANO MORONI, Retesport 104.2)

Non capisco bene quale sia il piano di mercato della Roma. Ti mancano come priorità centrocampista e esterno alto, forti, spendi 25 milioni per Danso? Cristante ha sbagliato, penso che il suo tempo qui sia agli sgoccioli (FABIO PETRUZZI, Retesport 104.2)

L'episodio Cristante-De Rossi accade anche altrove e non penso ci sia nulla di così grave, ma è la spia di un malessere interno che la società, per prima, ha il dovere di risolvere: spalleggiando l'allenatore, supportandolo e affiancandogli una figura autorevole che a Trigoria manca da 15 anni forse. Nella Roma troppa gente pensa a se stessa e non al bene del club, mi auguro che il repulisti prosegua (CHECCO ODDO CASANO, Retesport 104.2)