PRUZZO: "Se Dybala va via, la Roma non si strappa i capelli" - CONFLITTI: "Aspettiamoci qualcosa dopo Ferragosto"

Nell'etere romano tiene banco il discorso calciomercato e quello legato a Paulo Dybala. A meno di una settimana dall'esordio con il Cagliari, infatti, la paura è che la Joya possa realmente lasciare Roma. La sensazione di Roberto Pruzzo è che però in caso di addio dell'argentino, la società giallorossa non sia così tanto preoccupata come lo sono i tifosi: "Mi sembra di capire che se Dybala va via la società non si strappa i capelli". Sul tema calciomercato, invece, Gabriele Conflitti si aspetta che dopo Ferragosto possa succedere qualcosa di importante: "Dobbiamo aspettarci qualcosa da Ferragosto in poi. Il messaggio che manda De Rossi magari non era rivolto solo a Dybala, a me viene in mente anche Bove, ma anche Zalewski".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dybala non lo conosco personalmente ma non si capisce mai cosa voglia fare, come alla Juventus quando chiese il rinnovo. L'altro giorno è stato molto criticato De Rossi, ma la situazione è complicata. (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala in questi anni ha dimostrato di non essere molto attaccato alla maglia. A 30 anni, per una tifoseria che ti ama nonostante tutti i problemi fisici, dovresti pensarci due volte. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dobbiamo aspettarci qualcosa da Ferragosto in poi. Il messaggio che manda De Rossi magari non era rivolto solo a Dybala, a me viene in mente anche Bove, ma anche Zalewski (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma deve prendere un centrale, Smalling per me rimane alla Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi sembra di capire che se Dybala va via la società non si strappa i capelli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Dybala si aspettava più considerazione, sia dalla Roma che da De Rossi. Il tecnico vuole giocatori di gamba e a sinistra c'è già Soulè (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5)

De Rossi è allineato con il pensiero della società. Mi sembra comunque difficile che Dybala vada in Arabia adesso, poi se il giocatore vuole andare la Roma lo lascerà partire per una cifra vicina alla clausola (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5)

La Roma ha girato a Dybala l'offerta araba. La scelta di De Rossi di metterlo fuori contro l'Everton era già un segnale chiaro (MIRKO CALEMME, Tele Radio Stereo 92.7)