PRUZZO: "Roma senza infamia e senza lode" - CASANO: "Rosa incompleta" - FELICI: "Dybala l'unica luce"

Dopo il pareggio dell'esordio contro il Cagliari, nell'etere romano si analizza la prestazione giallorossa. "Una Roma senza infamia e senza lode, poteva vincerla ma anche perderla. I nuovi non mi hanno deluso, ma neanche entusiasmato", il pensiero di Roberto Pruzzo. Antonio Felici si concentra invece su Dybala: "Una squadra del livello della Roma non può perdere Dybala. Ieri Baldanzi è entrato bene ma è piccolo fisicamente. Nel primo tempo neanche un tiro in porta, l’unica luce in questa situazione è Dybala"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Una Roma senza infamia e senza lode, poteva vincerla ma anche perderla. I nuovi non mi hanno deluso, ma neanche entusiasmato. Il migliore è stato ancora una volta Svilar (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Cagliari-Roma è stata una partita di grande intensità, da entrambe le parti. Soulé gioca bene ed è imprevedibile, ma se parte Dybala devi prenderne uno con le sue caratteristiche. Altrimenti è troppo facile andare contro gli allenatori (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Cagliari-Roma? A me la partita è piaciuta, al di là della situazione Dybala. Le Fée ha fatto il suo, ha coperto il ruolo dato dall'allenatore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Difficile capire cosa stia accadendo sul fronte Dybala. Se dovesse andare via mi aspetto l'arrivo di Chiesa o di un altro grande nome. Non capisco perchè De Rossi abbia schierato Zalewski e non El Shaarawy" (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Roma in costruzione e rosa incompleta, sono dati di fatto come il caso Dybala stia inasprendo oltremodo giudizi e umori. Ieri nel secondo tempo la Roma poteva portare a casa i tre punti con un pizzico di cattiveria in più, con o senza l'argentino. La questione di Dybala è una storia torbida, invidio chi ha certezze in un senso o nell'altro... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

I nuovi ieri sono stati tutti propositivi e in generale non hanno giocato male. E' preoccupante che la Roma al 19 agosto non abbia ancora comprato un terzino destro titolare, un ruolo dove c'è un'emergenza da anni (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Una squadra del livello della Roma non può perdere Dybala. Ieri Baldanzi è entrato bene ma è piccolo fisicamente. Nel primo tempo neanche un tiro in porta, l’unica luce in questa situazione è Dybala. Di tutti gli acquisti solo Soulé è l’unico di avere qualcosa in più. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)