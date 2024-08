PRUZZO: "Dovbyk può fare meglio di Lukaku" - SABATINI: "Sarebbe un successo se segnasse 12 gol in Serie A..."

La Roma ha il suo nuovo attaccante: a metà mattinata, dall'aeroporto di Ciampino, è spuntata la sagoma imponente di Artem Dovbyk. "Può fare anche meglio di Lukaku", la previsione di chi, quella maglia numero 9, l'ha indossata con profitto come Roberto Pruzzo. "Mi ricorda Luca Toni", dice invece Andrea Corallo.

Sandro Sabatini, invece, si infila in un parallelismo: "Castellanos ci può dare una proporzione della differenza tra Roma e Girona: l’attaccante della Lazio ha segnato in Serie A un terzo dei gol fatti in Spagna, sarebbe un successo se Dovbyk ne realizzasse la metà di quei 24".

Al momento la Roma ha preso un titolare, spero sia Soulé che ci delizi con il suo estro. Per il resto non conosco Pubill. A sinistra c’è tanta difficoltà con Angeliño e penso che prendere un terzino di ruolo non sia così impossibile. Per l’attaccante, Dovbyk può fare anche meglio di Lukaku (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Castellanos ci può dare una proporzione della differenza tra Roma e Girona: l’attaccante della Lazio ha segnato in Serie A un terzo dei gol fatti in Spagna, sarebbe un successo se Dovbyk ne realizzasse la metà di quei 24 (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Il terzino destro per me dovrà essere grosso principalmente, perché una squadra con tutti giocatori come Dybala, Soulé, Le Fée, Angelino te la puoi permettere se sei il Barcellona. Centrocampista? Per me è alla fine della lista, hai un centrocampo che ti ha fatto fare finale e semifinale di Europa League, oltre al nuovo arrivato francese e magari un gioco dall'inizio dell'anno... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dovbyk mi ricorda Luca Toni, ha quel tipo di fisicità e caratteristiche (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la Roma prenderà un giocatore forte anche sulla destra, dovrò essere bravo Ghisolfi a trovare un calciatore giovane che possa affiancare Celik e prendere il suo posto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il modo di muoversi, quel suo essere molto dinamico di Dovbyk mi incuriosisce molto e credo che sarà estremamente funzionale nel calcio di De Rossi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta allungando la famosa coperta corta, vorrei che la Roma continuasse a costruire, va coperto tutto, tutti i ruoli (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)