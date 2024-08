NISII: "Immagino un 3-5-2 lavorando su Soulé a destra" - VOCALELLI: "Sul mercato sono state seguite abbastanza le linee guida di De Rossi"

Nella settimana che porterà alla fine del mercato, la Roma sembra vicina ad accogliere Kevin Danso, che "ha esattamente le caratteristiche che servivano alla Roma", secondo Federico Nisii. "Un buon difensore ma secondo me non un top, Mancini e Ndicka sono superiori oggi" il giudizio di Roberto Maida.

Alessandro Vocalelli analizza così l'operato estivo del club giallorosso: "Sul calciomercato mi sembra siano state seguite abbastanza le linee guida di De Rossi. Tra gli allenatori che si possono lamentare del mercato, tra i primi 5 non c’è il tecnico della Roma. Altrimenti Conte avrebbe dovuto dimettersi…".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Credo che a Ghisolfi la difesa a 3 piaccia più di quella a 4, non so a De Rossi. Danso ha una caratteristica che manca ai difensori della Roma: la velocità, dà l'opportunità di accorciare la squadra in avanti (JIMMY MAINI, Manà Manà Sport 90.9)

De Rossi ha fatto il contrario di Thiago Motta, facendo giocare i più esperti. Vedere Paredes e Cristante in quelle condizioni… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Sta nascendo la Roma di Shomurodov, la Roma dell’improvvisazione, che lavora tutta l’estate sul 4-3-3 e poi spende 25 milioni per un centrale, segnale chiaro che si giocherà a 3 dietro. Danso è un buon difensore ma secondo me non un top, Mancini e Ndicka sono superiori oggi (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Danso è forte ed ha esattamente le caratteristiche che servivano alla Roma. Immagino una squadra col 3-5-2 in cui, lavorandoci, Soulé faccia l’esterno a destra (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Farei 3-4-1-2 con un giocatore X insieme a Le Fée in mezzo, Soulé a destra ed Angelino a sinistra. A Pellegrini farei fare il trequartista, che sono convinto sia il suo ruolo, con Dybala e Dovbyk davanti (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non possiamo dare tutta la responsabilità a De Rossi che è un allenatore con 15 presenze in Serie A. Non può dover scegliere i giocatori, allenare la squadra… (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)