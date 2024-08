MELLI: "La cessione di Dybala è come un tradimento" - JURIC: "Una mancata vittoria a Cagliari sarebbe un ulteriore inciampo"

La questione Dybala e l'esordio contro il Cagliari: sono questi i temi principali nell'etere romano. Così Franco Melli sull'argentino: "Penso che la cessione di Dybala sia un tradimento. Non si può dare via il giocatore più rappresentativo e che rende orgogliosi i tifosi". Marco Juric si concentra invece sull'avvio di stagione: "La Roma è più forte del Cagliari, bisogna vincere, partire con un pareggio sarebbe un ulteriore inciampo"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma è più forte del Cagliari, bisogna vincere, partire con un pareggio sarebbe un ulteriore inciampo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ramadani è il nuovo referente della Roma, essendo anche il procuratore di Chiesa, ho la sensazione che i giallorossi non abbiano mollato il giocatore (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5)

Dybala ad oggi è ancora il calciatore più forte del campionato italiano dal punto di vista qualitativo, ha medie da grande cannoniere. Senza Dybala la Roma non è tra le prime 4 della Serie A, si abbassa la qualità della squadra. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5)

De Rossi domani farà la conferenza prima dell'allenamento, non credo dirà grandi cose su Dybala (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5)

Penso che la cessione di Dybala sia un tradimento. Non si può dare via il giocatore più rappresentativo e che rende orgogliosi i tifosi (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5)

Se Dybala va in Arabia sarà una sua scelta e la Roma non farà nulla per impedirlo: se andrà a finire così saranno tutti soddisfatti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5)

Con o senza Dybala, la Roma deve fare 6 punti nelle prime due partite (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)