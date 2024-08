FOCOLARI: "La Roma non è ancora da Champions" - PRUZZO: "Soulé? Un top del calcio italiano"

Con il calciomercato giallorosso che deve ancora essere completato (sia in entrata che in uscita) nell'etere romano si discute di quello che è stato costruito finora dal dt Florent Ghisolfi. "La Roma in questo momento non è ancora da Champions", il pensiero di Furio Focolari. Stefano Agresti parla invece del reparto difensivo attuale: "Ci sono troppi giudizi negativi, Mancini e Ndicka sono una bella coppia". Infine Roberto Pruzzo si sofferma sulle qualità dell'argentino Matias Soulé: "E' un top del calcio italiano".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Se Soulé fa quello che tutti si aspettano, è stato pagato anche poco. È un top del calcio italiano. La Roma lo ha voluto, DDR lo ha voluto, ha tutte le condizioni per fare bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Vedo un po’ di confusione nella Roma, nella gestione degli esuberi e nella volontà di fare le ultime mosse (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha tante uscite da fare. Vendere bene è difficile e importantissimo. Credo ci siano giudizi troppo negativi sui due centrali della Roma, Mancini e Ndicka sono una bella coppia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma in questo momento non è ancora da Champions. È una squadra molto forte dal centrocampo in su, ma è una squadra di livello medio-basso dalla cintola in giù (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma colmando alcune lacune può diventare una squadra da Champions. Serve intervenire soprattutto in difesa (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)