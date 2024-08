FELICI: "Non credo arriveranno grandi giocatori- PRUZZO: "Servono sei elementi per una squadra competitiva"

Con Dybala ormai ad un passo dall'Arabia, nell'etere romano si discute dei nuovi arrivi. "Ora restano solo le occasioni di fine mercato, il nome più decente è quello di Riquelme, ma ditemi voi se uno con quei numeri puà sostituire Dybala", così Antonio Felici. Si concentra sulla scelta della Joya, invece, Furio Focolari: "In questa vicenda io do la colpa a Dybala, e lui non deve fare tanto il furbetto adesso chiedendo anche la buonuscita."

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Cosa fare dopo la cessione di Dybala? La Roma ora dovrà prendere un esterno a sinistra, un terzino, uno o due difensori e un centrocampista con caratteristiche differenti. Se le trattative sono avviate basta firmare, ma ci devono essere i presupposti (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

La cessione di Dybala? La Roma fa lo stesso ragionamento che ha fatto la Juventus con lui. Ha giocato metà delle partite sì, ma in quella metà era un'altra Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Non ho capito perché la Roma è stata costretta a cedere Dybala. Sembrava che fino all'altro ieri fosse una squadra molto forte allenata male da Mourinho, adesso mi accorgo che deve cambiarne altri sei per essere competitiva (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Se Dybala sarà in panchina l'Olimpico penserà soltanto a lui, non a Roma-Empoli. La società proverà a chiudere questa storia prima della partita. Fossi la Roma Djalò lo prenderei come quinto (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9, Manà Manà Sport Roma)

Voglio sperare che la Roma sia migliore di quella dello scorso anno, o quanto meno in linea con quelle che sono le idee dell'allenatore. Credo che l'acquisto di Le Fèe sia stato un po' affrettato, non mi sembra un giocatore che possa cambiare il centrocampo (ANDREA DI CARO, Radio Manà Manà, 90.9, Manà Manà Sport Roma)

L'unica risparmio dalla cessione di Dybala è sull'ingaggio. Ora restano solo le occasioni di fine mercato, il nome più decente è quello di Riquelme, ma ditemi voi se uno con quei numeri puà sostituire Dybala. Credo che non arriveranno grandi giocatori (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)