CASANO: "La Roma ad oggi non è competitiva per nessun obiettivo" - PRUZZO: "De Rossi ha sbagliato quasi tutte le scelte"

Inizio di stagione complicato per la Roma, reduce dal ko contro l'Empoli. Nell'etere romano non si risparmiano critiche: "Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a ripartire con un caos totale che parte dalle scelte societarie, al mercato incompleto, passa in campo sul compromesso tecnico-tattico mostrato da De Rossi per finire a prestazioni imbarazzanti per il livello della Serie A", così Checco Oddo Casano. Si concentra sulle scelte del tecnico, invece, Roberto Pruzzo: "De Rossi ha sbagliato quasi tutte le scelte, ma bisogna andare cauti a dare giudizi definitivi."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

De Rossi ha sbagliato quasi tutte le scelte, ma bisogna andare cauti a dare giudizi definitivi. Soulé troppo solista, deve abituarsi a giocare più con i compagni. Dovbyk troppo statico, deve trovare più spazo e profondità. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Empoli più organizzato, la Roma troppo macchinosa, ha cercato sempre e solo i solisti. Nel primo tempo i toscani potevano stare con un vantaggio più largo. La Roma ieri sera ha meritato di perdere. Dybala e Soulé sono tutti e due mancini e insieme più prevedibili. Possono giocare insieme ma cercando altre soluzioni (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

La prima componente negativa è quella tattica. La formazione di ieri non sta in piedi e De Rossi ha tentato di forzare una convivenza che oggi, in queste condizioni, non appare possibile. Le Fèe? Non mi pare sia andato meglio di Cristante e Pellegrini... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Serata amara, amarissima. Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a ripartire con un caos totale che parte dalle scelte societarie, al mercato incompleto, passa in campo sul compromesso tecnico-tattico mostrato da De Rossi per finire a prestazioni imbarazzanti per il livello della Serie A. La Roma oggi non è competitiva per nessun obiettivo (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Vedo e percepisco troppa confusione, dalle scelte su alcuni singoli alle dichiarazioni. Daniele De Rossi è in difficoltà e mi dispiace. Mi auguro da ora in poi tiri una linea e vada avanti con il suo credo calcistico, senza compromessi (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)